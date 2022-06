Sosta contemplativa con selfie

Pubblicità

Il Cittadino di Monza e Brianza

...di scrittura e predicazione dove cerca di approfondire sempre di più la dimensionein ... Completato l'iter formativo raggiunge Tunisi e durante questavisita quello che diventerà il ...Sono percorsi "arredati" con stazioni e punti diin cui il visitatore, mediante la lettura di ... Verrà favorita la camminata consapevole con punti di meditazionee pratiche di ... Parking art: la Brianza raddoppia a Villasanta - Il Cittadino di Monza e Brianza É necessario sostare durante un viaggio davanti a un paesaggio per ... “Mai come in questo tempo – conclude – va recuperata la dimensione contemplativa dell’esistenza, per accorgerci nel qui e ora ...