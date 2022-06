Sorella | donata alla Marina Militare la barca a vela del 1858

(Di martedì 21 giugno 2022) Si è tenuta oggi, 21 giugno 2022,Scuola NavaleFrancesco Morosini di Venezia la cerimonia di donazioneItaliana, da parte dell’industriale padovano Renato Pirota, della, varata in Inghilterra nel lontano. Si tratta dellada regata più vecchia del mediterraneo e tra le più antiche ancora naviganti, che supera per anzianità anche l’Amerigo Vespucci del 1931.entra nellaItaliana Dopo 164 anni di storia, larealizzata dal cantiere inglese Dan Hatcher di Southampton indossa ufficialmente le stellette ed entra nella ...

alla Marina Militare la vela d'epoca ""del 1858, diventa la veterana della flotta. Il 21 giugno 2022, presso la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, è avvenuta la ...... e da oggi questo cominceremo a viverlo anche con la Chiesadi Gubbio che mi ha insegnato ... per le grandi figure di santità che ci accompagnano e per gli esempi generosi di vitaper ... Donata alla Marina Militare la vela d'epoca “Sorella” La cerimonia di donazione è avvenuta oggi alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini, alla presenza dell’industriale padovano Renato Pirota, donante e proprietario di Sorella per oltre 30 anni.Oggi, martedì 21 giugno 2022, alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, è avvenuta la cerimonia di donazione alla Marina Militare Italiana, da parte dell’industriale padovano Renato P ...