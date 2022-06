“Sono inca**ato nero!” Francesco Facchinetti | stavolta la situazione è drammatica

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 21 giugno 2022)infuriato. Ha preso posizione in maniera netta,ha perso davvero le staffe Personaggio tosto, direbbe qualcuno, che dice sempre quello che pensa sfruttando anche i suoi canali social.ha costruito una carriera importante, basandola inizialmente sulla musica (in molto lo ricorderanno ai tempi di ‘Dj’), ma anche un altro aspetto interessante come quello della condizione.ha dimostrato di saper tenere bene il palco, la telecamere, e di fatto di riuscire a sostenere in maniera convincente tutto ciò che riguarda l’intrattenimento. Merito, ovviamente, di una spiccata personalità che il figlio di Robynon ha mai negato anche in pubblico. ...