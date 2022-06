“Sono gay, sì”. Arriva il coming out del famoso sportivo: “Dovevo dirvelo” (Di martedì 21 giugno 2022) Un tempo un evento del genere sarebbe stata davvero impossibile, il mondo dello sport è stato uno degli ultimi ad accettare la possibilità che un atleta potesse dire pubblicamente di essere omosessuale, bisessuale o transgender e chi lo era doveva tenerlo nascosto. Beh, adesso non è più così ed il rugbista Nick McCarthy ha fatto coming out. Gioca nel ruolo di mediano di mischia in Irlanda con il Leinster. Da tanti anni nascondeva la sua omosessualità, ma oggi ha deciso di uscire dal proprio guscio con grandissimo orgoglio e, sopratutto, coraggio. Per alcuni, leggendo, sembrerà cosa scontata, nello sport ancora non lo è. Nick McCarthy, con questo coming out, ha dimostrato forza. Nick McCarthy, il coming out Lo sportivo americano si è finalmente liberato di questo immenso peso nel corso di un’intervista ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 giugno 2022) Un tempo un evento del genere sarebbe stata davvero impossibile, il mondo dello sport è stato uno degli ultimi ad accettare la possibilità che un atleta potesse dire pubblicamente di essere omosessuale, bisessuale o transgender e chi lo era doveva tenerlo nascosto. Beh, adesso non è più così ed il rugbista Nick McCarthy ha fattoout. Gioca nel ruolo di mediano di mischia in Irlanda con il Leinster. Da tanti anni nascondeva la sua omosessualità, ma oggi ha deciso di uscire dal proprio guscio con grandissimo orgoglio e, sopratutto, coraggio. Per alcuni, leggendo, sembrerà cosa scontata, nello sport ancora non lo è. Nick McCarthy, con questoout, ha dimostrato forza. Nick McCarthy, ilout Loamericano si è finalmente liberato di questo immenso peso nel corso di un’intervista ...

