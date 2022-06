“Sono gay”. Il famoso sportivo esce allo scoperto: “Non ce la facevo più”. La reazione della squadra (Di martedì 21 giugno 2022) Nick McCarthy ha fatto coming out, il famoso rugbista ha deciso di farsi forza e dirlo a tutti. Il comunicato arriva dopo la confessione di un altro sportivo d’eccezione, il calciatore professionista Jake Daniels. Così, il mediano di mischia del Leinster, in scia, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È lo stesso ragazzo a raccontare la sua vicenda e il suo stato d’animo: “Ho lottato con me stesso per un po’. Pensavo molto al coming out e questo stava iniziando ad avere un impatto su di me e sulla mia felicità”. E ancora: “Alla fine però è stata la decisione giusta. Mi stavo angosciando pensando al futuro e avevo pensato di abbandonare del tutto il rugby, perché semplicemente non pensavo di poter fare coming out e restare nel rugby. Non è comune per un atleta maschio fare coming out nello sport, per non parlare del rugby ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Nick McCarthy ha fatto coming out, ilrugbista ha deciso di farsi forza e dirlo a tutti. Il comunicato arriva dopo la confessione di un altrod’eccezione, il calciatore professionista Jake Daniels. Così, il mediano di mischia del Leinster, in scia, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È lo stesso ragazzo a raccontare la sua vicenda e il suo stato d’animo: “Ho lottato con me stesso per un po’. Pensavo molto al coming out e questo stava iniziando ad avere un impatto su di me e sulla mia felicità”. E ancora: “Alla fine però è stata la decisione giusta. Mi stavo angosciando pensando al futuro e avevo pensato di abbandonare del tutto il rugby, perché semplicemente non pensavo di poter fare coming out e restare nel rugby. Non è comune per un atleta maschio fare coming out nello sport, per non parlare del rugby ...

Pubblicità

SimoPillon : ?? Paola Turci mi definisce poco cristiano e molto fascista per aver sostenuto i giocatori di Tampa (Florida) che si… - rulajebreal : È stata evitata un’altra strage negli USA…sono stati arrestati 31 suprematisti, neo nazisti armati, che miravano a… - Link4Universe : Spesso gli adulti tirano fuori la scusa del bullismo a scuola come preoccupazione riguardo a temi come adozione da… - ArchiloeMario : RT @barracudaoihcd0: Mi sono rotto i coglioni di vedere gay e lesbiche nelle pubblicità. Visto che parliamo di minoranze spero che comprera… - Giorgio19693 : @LaFionda2020 mbeh come medvedev parla male dell'occidente ma magna al mcdonald's, beve coca fa le vacanze in itali… -

Adele e Viola, un valzer contro le discriminazioni - Cronaca - quotidiano.net Ma ho scelto di farle da spalla perché sono cresciuta con un fratello gay che è stato discriminato negli anni della scuola, un ragazzo che per questo non ha voluto terminare le superiori". La ... Il Pride visto dalla provincia Fuori! dalle grandi città A Milano c'è via Lecco, a Roma c'è via San Giovanni in Laterano: le due strade sono accomunate dal fatto di ospitare bar gay - friendly e quindi di essere un punto di ... Fondazione Umberto Veronesi Chemsex, il trend delle maratone del sesso chimico esploso con il lockdown Droghe chimiche e maratone del sesso: una tendenza (pericolosa) sempre più diffusa anche a Milano a partire dal lockdown ... Università europee e diritti LGBTQIA+: Pride Month 2022 Anche le Università europee si tingono di mille colori, in favore dei diritti della comunità LGBTQIA+ per il Pride Month del 2022! Ma ho scelto di farle da spalla perchécresciuta con un fratelloche è stato discriminato negli anni della scuola, un ragazzo che per questo non ha voluto terminare le superiori". La ...Fuori! dalle grandi città A Milano c'è via Lecco, a Roma c'è via San Giovanni in Laterano: le due stradeaccomunate dal fatto di ospitare bar- friendly e quindi di essere un punto di ... Che cos'è l'omofobia Droghe chimiche e maratone del sesso: una tendenza (pericolosa) sempre più diffusa anche a Milano a partire dal lockdown ...Anche le Università europee si tingono di mille colori, in favore dei diritti della comunità LGBTQIA+ per il Pride Month del 2022!