(Di martedì 21 giugno 2022) Come andrebbero le elezioni se si votasse oggi? Ildel 20per La7 non lascia adito a dubbi. Inancora una volta spicca Fratelli d’che conquista un altro +0 3%: la principaleposizione si conferma anche virtualmente la principaleelettorale con il 23,1%. Dietro il partito di Giorgia Meloni, il Partito democratico con 21,03 . Cresce, anche se meno (+0,1), il Partito democratico. Con Enrico Letta i dem raggiungono il 21,3. Cifra che non basta comunque a sorpassare la rivale. Nuovo balzo del partito della Meloni Neldel 20per il tg di Enrico Mentana, la Lega registra +0,1 punti percentuali toccando quota 15,1. In piena crisi il Movimento 5 Stelle. Le polemiche interne ai pentastellati, con la ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Secondo questo #sondaggio gli italiani sono il popolo europeo che attribuisce maggiori responsabilità all’#Ucraina… - marattin : La politica italiana avrà la forza di studiare, comprendere e appoggiare questa “rivoluzione” in sede Ue (e saperla… - PerutaAntonio : RT @ilfoglio_it: Il futuro ininfluente del M5s è iniziato con un sondaggio riservatissimo fatto commissionare qualche tempo fa: nel prossim… - ngiocoli : RT @ilfoglio_it: Il futuro ininfluente del M5s è iniziato con un sondaggio riservatissimo fatto commissionare qualche tempo fa: nel prossim… - SecolodItalia1 : Sondaggio del 20 giugno: FdI sempre più in testa, sfonda il 23%. Cala Forza Italia, sprofonda il M5s… -

TGLA7

... Arsenal, Juventus e Atletico Madrid, addirittura anche la Salernitana avrebbe fatto un... Il Sassuolo dovrebbe versare il 30% della cessionemediano alla Roma e se fossero i giallorossi a ...Per l'analisitesto gli autori più quotati " stando a un undi Skuola.net su 3mila maturandi " sono Verga, Pirandello, Pascoli e Ungaretti . Il testo argomentativo di carattere storico ... Sondaggio: gli italiani e la fiducia in Draghi anche dopo elezioni 20223 Non solo i rinnovi di Mertens e Koulibaly, il Napoli è alle prese anche con la grana Fabian Ruiz in scadenza nel 2023 e non intenzionato a prolungare il suo contratto. L’idea sarebbe quella di cederlo ...Xbox Series X e Xbox Series S sono molto più belle di PS5, stando ai risultati di un sondaggio del forum ResetEra: ecco i risultati.. Xbox Series X e Xbox Series S sono molto più belle di PS5, ...