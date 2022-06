Sondaggi politici oggi | Fratelli d’Italia cresce Chi vuole ancora Draghi premier?

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) Idi SWG per Tgla7 di questa settimana fotografano non solo le intenzioni di voto degli italiani ma anche l’ipotesi di vedere Mariopresidente del Consiglio nella prossima legislatura., il Movimento 5 Stelle è in calo Per quanto riguarda le intenzioni di voto il partito guidato da Giorgia Meloni rispetto alla passata settimana si attesta al 23,1%, in aumento dello 0,3, mentre il Partito Democratico, sebbene con un trend positivo che lo porta are di un decimo di punto percentuale, si ferma al 21,3. Il 15,1% del campione intervistato da SWG poi vorrebbe la Lega mentre il Movimento 5 Stelle verrebbe scelto dal 12,5% dei potenziali elettori. ...