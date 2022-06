Sondaggi elettorali Swg, il 36% vorrebbe un nuovo governo Draghi dopo le elezioni (Di martedì 21 giugno 2022) I primi Sondaggi elettorali dopo le elezioni amministrative del 12 giugno non mostrano movimenti bruschi delle intenzioni di voto. Vi è la conferma di alcuni trend in atto da tempo, come il rafforzamento di Fratelli d’Italia, che supera ora il 23%, crescendo di tre decimali rispetto alla scorsa settimana. Sostanzialmente stabili il Pd, al 21,3%, e la Lega, che era già scesa molto, ed è ora al 15,1%. Subisce invece un ulteriore calo il Movimento 5 Stelle e va dal 12,9% al 12,5%. Giù, di due decimali, anche Forza Italia, che ora è al 7,4%. Al centro buone notizie per la federazione tra Azione e +Europa, che sale dal 5,1% al 5,4%, il massimo mai raggiunto. Un decimale in più, invece, per Italia Viva, al 2,6%. A sinistra il progresso migliore è quello di Sinistra Italiana, che guadagna lo ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 giugno 2022) I primileamministrative del 12 giugno non mostrano movimenti bruschi delle intenzioni di voto. Vi è la conferma di alcuni trend in atto da tempo, come il rafforzamento di Fratelli d’Italia, che supera ora il 23%, crescendo di tre decimali rispetto alla scorsa settimana. Sostanzialmente stabili il Pd, al 21,3%, e la Lega, che era già scesa molto, ed è ora al 15,1%. Subisce invece un ulteriore calo il Movimento 5 Stelle e va dal 12,9% al 12,5%. Giù, di due decimali, anche Forza Italia, che ora è al 7,4%. Al centro buone notizie per la federazione tra Azione e +Europa, che sale dal 5,1% al 5,4%, il massimo mai raggiunto. Un decimale in più, invece, per Italia Viva, al 2,6%. A sinistra il progresso migliore è quello di Sinistra Italiana, che guadagna lo ...

ScorpioNOGP : @LupodiBrughiera Bruttissimi sondaggi, pessimi risultati elettorali. - pierangelo1982 : Tra l’altro le analisi dati nell’acquisto dei giocatori al #Milan ci son sempre state… l’unica differenza era che p… - infoitinterno : Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia non si ferma e stacca il Pd: crollo totale per i 5 Stelle - Franco32656300 : RT @fanpage: Fratelli d'Italia è sempre più in testa nelle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto nel… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Fratelli d'Italia è sempre più in testa nelle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto nel… -