Solstizio d'estate, oggi è il giorno più lungo dell'anno: ecco perché (Di martedì 21 giugno 2022) oggi, 21 Giugno 2022, è il giorno più lungo dell'anno. Abbiamo visto le prime luci del sole all'alba delle 5:37 e le saluteremo al tramonto delle 20:53. Il sole raggiungerà il punto più alto dell'orizzonte, regalando un'atmosfera magica di inizio estate. Leggi anche: Meteo di oggi Martedì 21 Giugno, il primo giorno d'estate: "44° all'ombra, caldo da record" La giornata più lunga Il sito Unione Astrofili Italiani (Uai), ha annunciato che la giornata di oggi durerà ben 15 ore e 14 minuti. "Al mezzogiorno dell'ora solare (ovvero alle una dell'ora legale attualmente in vigore) il Sole raggiunge il punto di massima elevazione sull'orizzonte. L'altezza raggiunta dal Sole dipende dalla latitudine: a Roma al culmine arriva a circa 71 gradi ...

