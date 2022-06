Solstizio d’estate, lo spettacolo dell’alba a Stonehenge: la folla si riunisce per vedere il sole che sorge – Video (Di martedì 21 giugno 2022) Un gran numero di persone è tornato a riunirsi a Stonehenge, nel Regno Unito, per assistere allo spettacolo del sole che sorge dietro al sito archeologico. Nel giorno del Solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, celebrato con riti e festeggiamenti la folla ha deciso di ammirare l’alba dall’antico monumento che, secondo alcuni, rappresenta un “antico osservatorio astronomico” con un significato particolare nei punti di Solstizio ed equinozio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Un gran numero di persone è tornato a riunirsi a, nel Regno Unito, per assistere allodelchedietro al sito archeologico. Nel giorno del, il giorno più lungo dell’anno, celebrato con riti e festeggiamenti laha deciso di ammirare l’alba dall’antico monumento che, secondo alcuni, rappresenta un “antico osservatorio astronomico” con un significato particolare nei punti died equinozio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

