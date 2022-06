Solstizio d’estate | la potenza folgorante del sole che si rigenera

(Di martedì 21 giugno 2022) In occasione del2022 ripubblichiamo questo articolo di Carlomanno Adinolfi Roma, 20 giu – Ilè la seconda grande Porta dell’Anno, uno dei due momenti cosmici in cui la Terra si allinea con l’asse maggiore dell’ellissi di rivoluzione solare e in cui ilnel suo moto apparente sembra fermarsi (sol–sistere, ilche si ferma) e invertire il suo percorso. Ilestivo è l’esatto duale di quello invernale: mentre a dicembre si raggiunge il punto più “basso” della luce, con la notte più lunga che finalmente cede il passo alla nuova alba, a giugno si raggiunge invece il picco solare, si ha il giorno più lungo con la notte più corta e la massima manifestazione luminosa che apre la strada al picco energetico del Sol Leone ...

Pubblicità

teatrolafenice : Il nostro contributo o attributo per la festa della musica di oggi che cade col solstizio d'estate lo facciamo con… - LuigiBrugnaro : ??Da #Venezia buona #FestadellaMusica e buon solstizio d’estate con queste immagini del “Va, Pensiero” del… - veneziaunica : ?? BUON SOLSTIZIO D'ESTATE ?? Oggi celebriamo la giornata più lunga dell'anno che decreta ufficialmente l'inizio d… - Silvia_canem : RT @Albatrosfenice1: Solstizio d'estate ????sai prevedono temperature roventi ?????? - SonosoloAnnab : RT @see_lallero: Oggi é il solstizio d'estate e vabé stica. La notizia bella é che tra il 25 e il 28 giugno ricominceranno ad accorciarsi l… -

Pubblicato nele prodotto da Beyoncé, The - Dream, Tricky Stewart, BlaqNmilD e Jay - Z, mentre Big Freedia, Allen George e Fred McFarlane sono stati coinvolti come co - autori, "...A un mese dal, il periodo in cui si consuma la carne di cane, alcuni attivisti cinesi erano intervenuti per salvare la vita dell'ultimo cane trovato vivo in un negozio di carne di cane a Yulin, ...