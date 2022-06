“Soldi a una miliardaria”: le polemiche per Chiara Ferragni a Sanremo | VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Puntuali come la pioggia a Pasquetta. Immediatamente dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1 con l’ufficializzazione di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 (nella prima e nell’ultima serata della kermesse musicale), sui social si è riaperto il classico dibattito (condito, purtroppo, dagli altrettanto classici cliché e insulti) sulle decisioni della Rai. In tanti, oltre a mal digerire la persona e la personalità dell’imprenditrice digitale, attaccano la televisione pubblica che – secondo le loro narrazioni – starebbe dando “Soldi a una miliardaria”. La news che non ti aspettavi il #20giugno: @ChiaraFerragni sarà la co-conduttrice della prima serata e della finale di #Sanremo2023 pic.twitter.com/nIkdsZ2274 — Festival di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Puntuali come la pioggia a Pasquetta. Immediatamente dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1 con l’ufficializzazione dicome co-conduttrice del Festival di2023 (nella prima e nell’ultima serata della kermesse musicale), sui social si è riaperto il classico dibattito (condito, purtroppo, dagli altrettanto classici cliché e insulti) sulle decisioni della Rai. In tanti, oltre a mal digerire la persona e la personalità dell’imprenditrice digitale, attaccano la televisione pubblica che – secondo le loro narrazioni – starebbe dando “a una”. La news che non ti aspettavi il #20giugno: @sarà la co-conduttrice della prima serata e della finale di #2023 pic.twitter.com/nIkdsZ2274 — Festival di ...

