Snowpiercer 4 sarà l' ultima stagione della serie

(Di martedì 21 giugno 2022)si prepara al suo gran finale. Ladistopica che immagina un futuro apocalittico dove gli ultimi superstiti vivono in un treno divisi per classi sociali e tratta dall'omonimo film di Bong Joon-ho del 2013...

Pubblicità

comingsoonit : Tempo di addii per la serie post-apocalittica #Snowpiercer: la stagione 4, in arrivo quest’inverno, sarà l’ultima.… - badtasteit : #Snowpiercer: la stagione 4 sarà l'ultima - movie_digger : La quarta stagione di #Snowpiercer sarà il capolinea della serie post-apocalittica disponibile su Netflix. -

... anche la nuova incarnazione di '' affronta temi scottanti come l'ingiustizia sociale, ... L'annuncio che la stagione 4l'ultima è stato dato senza indicare una data precisa di uscita e ...Le riprese della quarta stagione disono attualmente in corso ma, a quanto rivelato da Deadline, il network TNT ha annunciato chel'ultima perché i produttori hanno deciso di non ...