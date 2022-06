Simona Ventura e Giovanni Terzi furiosi per il volo cancellato all'ultimo minuto: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 21 giugno 2022) volo annullato all'ultimo momento anche per Simona Ventura e il suo compagno . La conduttirce televisiva e Giovanni Terzi si sono visti cancellare all'ultimo minuto il volo all'aeroporto Capodichino ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022)annullato all'momento anche pere il suo compagno . La conduttirce televisiva esi sono visti cancellare all'ilall'aeroporto Capodichino ...

Pubblicità

andreastoolbox : Simona Ventura e Giovanni Terzi furiosi per il volo cancellato all'ultimo minuto: ecco cosa sta succedendo - AnnTravaglini : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - LaStampa : Simona Ventura furiosa con la compagnia aerea per il volo cancellato all'ultimo momento: 'Bloccati in 300, è una ve… - comelarisata : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - valerianom1948 : Simona Ventura furiosa per il volo cancellato all'ultimo momento: 'Bloccati in 300, è una vergogna'… -