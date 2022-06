Simona Ventura e Giovanni Terzi furiosi per il volo cancellato all’ultimo minuto: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 21 giugno 2022) volo annullato all’ultimo momento anche per Simona Ventura e il suo compagno. La conduttirce televisiva e Giovanni Terzi si sono visti cancellare all’ultimo minuto il volo all’aeroporto Capodichino di Napoli. Simona ha documentato tutto su Instagram mostrando decine di passeggeri a terra in attesa che qualcuno dicesse loro qualcosa. La disavVentura c’è stata la compgnia low cost Wizz Air: «Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?», ha detto Simona Ventura. «Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia», ha ... Leggi su blog.libero (Di martedì 21 giugno 2022)annullatomomento anche pere il suo compagno. La conduttirce televisiva esi sono visti cancellareilall’aeroporto Capodichino di Napoli.ha documentato tutto su Instagram mostrando decine di passeggeri a terra in attesa che qualcuno dicesse loro qual. La disavc’è stata la compgnia low cost Wizz Air: «Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?», ha detto. «Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia», ha ...

Pubblicità

CPier78 : Un saluto agli amici di @repubblica che hanno pubblicato il video (di ben 4 minuti!!!) in cui Simona Ventura e il c… - andreastoolbox : Simona Ventura e Giovanni Terzi furiosi per il volo cancellato all'ultimo minuto: ecco cosa sta succedendo - AnnTravaglini : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - LaStampa : Simona Ventura furiosa con la compagnia aerea per il volo cancellato all'ultimo momento: 'Bloccati in 300, è una ve… -