Silvia De Giorgi | che poteva morire E che l’Italia ha lasciato da sola

Scusaci, Silvia. Perdonaci. La parte dell'Italia che adesso conosce la tua storia ti chiede clemenza per non averti ascoltata, per averti fatto lottare da sola. E ti attesta tutta la sua vicinanza e la sua stima per ciò che hai fatto, per essere sopravvissuta. Sì, perché per chi ancora non lo sapesse, Silvia De Giorgi poteva essere una vittima di femminicidio. La sua foto poteva comparire sulle pagine di cronaca nera, con le solite frasi di circostanza ad accompagnare titoli roboanti. Invece, Silvia ce l'ha fatta. E oggi la sua voce è la voce di tutte quelle donne che vengono lasciate da sole quando subiscono violenza in Italia. Cosa le è successo? È successo che, come capita a ogni donna, si è innamorata. Solo che si è innamorata dell'uomo sbagliato, ...

