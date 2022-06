Siccità | torna lo stato di emergenza | Enel spegne la centrale sul Po

Pubblicità

romatoday : Siccità, torna lo stato di emergenza: Enel spegna la centrale sul Po - PalermoToday : Siccità, torna lo stato di emergenza: Enel spegna la centrale sul Po - Dar_Quar : RT @siamonoitv2000: #Kaliningrad e #crisienergetica: aumentano le tensioni #21giugno ore 15.15 in diretta su @TV2000it torna il focus di… - UgoBaroni : RT @siamonoitv2000: #Kaliningrad e #crisienergetica: aumentano le tensioni #21giugno ore 15.15 in diretta su @TV2000it torna il focus di… - rubinorossob : Pandemia, Guerra, Inflazione, Siccità, scarsità di approvvigionamenti energetici, rallentamento dell’economia, ma g… -

Today.it

Sono parole del goernatore lombardo Attilio Fontana che, a poche ore dal suo appello contro gli sprechi,a esprimersi sul tema. "Stiamo intervenendo per risolvere il problema degli usi ...... 2022 Torino Turismo, Torinoa respirare. Maggio da record per gli alberghi: superati valori del 2019 Redazione - Giugno 20, 2022 Piemonte Piemontee afa record non danno tregua al ... Siccità, torna lo stato di emergenza: Enel spegna la centrale sul Po