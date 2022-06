Siccità nel Lazio, il governatore Zingaretti: “Proclameremo lo stato di calamità” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Annuncio che nelle prossime ore Proclameremo lo stato di calamità naturale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di un incontro. “L’emergenza climatica non è un problema del futuro, ma del presente – ha continuato – vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi. Lo stato di calamità servirà ad adottare immediatamente le prime misure, ad invitare i sindaci alle prime misure di contenimento perché dobbiamo prepararci a una situazione che sarà molto critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico da tutte le attività, a cominciare dai consumi familiari, però anche alla ricerca di forme di approvvigionamento e di presenza vicino alle amministrazioni comunali”. “Per ora lo stato di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – “Annuncio che nelle prossime orelodinaturale”. Lo ha detto il presidente della RegioneNicola, a margine di un incontro. “L’emergenza climatica non è un problema del futuro, ma del presente – ha continuato – vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi. Lodiservirà ad adottare immediatamente le prime misure, ad invitare i sindaci alle prime misure di contenimento perché dobbiamo prepararci a una situazione che sarà molto critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico da tutte le attività, a cominciare dai consumi familiari, però anche alla ricerca di forme di approvvigionamento e di presenza vicino alle amministrazioni comunali”. “Per ora lodi ...

