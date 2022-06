(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Ad Alessandria in un incontro pubblico per #AbonanteSindaco ho chiesto aldi proclamare lo #StatoDiper la #. La, i danni sempre maggiori. Il nostro eco sistema va tutelato a partire da un piano straordinario per nuovi invasi". Lo scrive su Twitter Enrico

Pubblicità

TV7Benevento : Siccità: Letta, 'situazione insostenibile, governo dichiari emergenza' - - Erica43581765 : ...il clima sta cambiando... #NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene #Dittatura #partitodemocratico… - G_Chinellato : RT @ImolaOggi: Ci risiamo. ??Siccità, Letta: dichiarare emergenza nazionale - Tele_Nicosia : Siccità, Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale” - ilPontormo : RT @ImolaOggi: Ci risiamo. ??Siccità, Letta: dichiarare emergenza nazionale -

... in modo forte e netto, affinchè venga deciso lo stato di emergenza nazionale per la. Serve un piano per i nuovi invasi, per usare meglio l'acqua, e riciclarla meglio". Così Enrico, ...'L'agricoltura - ha spiegato- sta subendo danni gravissimi, in particolare nell'area del Po, ma non soltanto. Credo che sia importantissimo che si vari un piano per i nuovi invasi, perche' il ...