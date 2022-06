(Di martedì 21 giugno 2022) “Siamo a spingere ilperlodiper lail”. Sono le parole del leader del Partito democratico, Enrico, intervenendo all’assemblea generale di Elettricità futura: “Ero nella zona del Po e ho potuto toccare con mano il tema della”, ha aggiunto sottolineando in un post su Twitter che “la situazione è insostenibile, i danni sempre maggiori. Il nostro ecosistema va tutelato a partire da un piano straordinario per nuovi invasi”. Monitoraggio dei bacini idrografici – A rire all’esecutivo lodi calamità e una cabina di regia con a capo la Protezione civile per monitorare i bacini idrografici è anche il presidente ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Siccità, Letta chiede al governo di proclamare lo stato di emergenza il prima possibile - LaStampa : Siccità, Letta al governo: “Subito l stato di emergenza” - nuova_venezia : Siccità, Letta al governo: “Subito l stato di emergenza” - il_piccolo : Siccità, Letta al governo: “Subito l stato di emergenza” - messveneto : Siccità, Letta al governo: “Subito l stato di emergenza” -

... siamo a spingere il governo per la proclamazione dello stato di emergenza per laavvenga prima possibile". Lo ha detto Enricointervenendo all'assemblea generale di Elettricità futura. ...: governo proclami stato emergenza "Ad Alessandria in un incontro pubblico per Abonante Sindaco ho chiesto al Governo di proclamare lo Stato di Emergenza per la. La situazione è ...