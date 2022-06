Siccità, l’Emilia Romagna annuncia lo stato d’emergenza. Le Regioni chiedono il supporto della Protezione Civile (Di martedì 21 giugno 2022) Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, firmerà lo stato d’emergenza nelle prossime ore a causa della Siccità che ha colpito anche la sua regione. La stessa misura viene ormai considerata come necessaria da più fronti: “Siamo a spingere il governo per proclamare lo stato di emergenza per la Siccità il prima possibile”. Sono le parole del leader del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo all’assemblea generale di Elettricità futura: “Ero nella zona del Po e ho potuto toccare con mano il tema della Siccità”, ha aggiunto sottolineando in un post su Twitter che “la situazione è insostenibile, i danni sempre maggiori. Il nostro ecosistema va tutelato a partire da un piano straordinario per nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Il governatore del, Stefano Bonaccini, firmerà lonelle prossime ore a causache ha colpito anche la sua regione. La stessa misura viene ormai considerata come necessaria da più fronti: “Siamo a spingere il governo per proclamare lodi emergenza per lail prima possibile”. Sono le parole del leader del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo all’assemblea generale di Elettricità futura: “Ero nella zona del Po e ho potuto toccare con mano il tema”, ha aggiunto sottolineando in un post su Twitter che “la situazione è insostenibile, i danni sempre maggiori. Il nostro ecosistema va tutelato a partire da un piano straordinario per nuovi ...

