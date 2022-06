Siccità Italia, “verso lo stato di emergenza” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Il caldo africano e la mancanza di pioggia aggravano l’emergenza Siccità in Italia. Le Regione chiedono l’intervento del Governo e secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “ci sono le condizioni per arrivare a dichiarare lo stato di emergenza”. “Le Regioni hanno ragione e il Governo condividerà un percorso, dobbiamo sostenere il comparto agricolo, un settore che garantisce anche la manutenzione del territorio. E’ un momento di grande difficoltà ed è doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTg24. LAZIO – Nel Lazio sarà procalamato lo stato di calamità naturale, ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, spiegando che “servirà ad ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Il caldo africano e la mancanza di pioggia aggravano l’in. Le Regione chiedono l’intervento del Governo e secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “ci sono le condizioni per arrivare a dichiarare lodi”. “Le Regioni hanno ragione e il Governo condividerà un percorso, dobbiamo sostenere il comparto agricolo, un settore che garantisce anche la manutenzione del territorio. E’ un momento di grande difficoltà ed è doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTg24. LAZIO – Nel Lazio sarà procalamato lodi calamità naturale, ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, spiegando che “servirà ad ...

