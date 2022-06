Siccità in Toscana, 'Senza il lago di Bilancino situazione terribile' - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) Per approfondire : Articolo : Siccità in Maremma, Acquedotto del Fiora: "Cittadini, adottate comportamenti virtuosi" Articolo : Quando pioverà? Previsioni meteo: temporali nel weekend, ma poco utili (... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) Per approfondire : Articolo :in Maremma, Acquedotto del Fiora: "Cittadini, adottate comportamenti virtuosi" Articolo : Quando pioverà? Previsioni meteo: temporali nel weekend, ma poco utili (...

Pubblicità

fattoquotidiano : Siccità, è allarme anche in Toscana: l’Arno ha dimezzato i flussi idrici. Dai Comuni ordinanze per ridurre l’utiliz… - StampToscana : Siccità in Toscana, per ora il sistema degli invasi regge, carichi Bilancino e Montedoglio - StampToscana… - Barbara22Mar : @Pandivia1 @GiorgioPiborgo Del Tevere non so nulla, ma in Toscana una siccità così non si era mai vista. Mai a memo… - ObjectieveNews : RT @iconaclima: #Siccità - Questa è la mappa che mostra l'anomalia dell'umidità del suolo attuale. Spiccano in negativo le aree di Nord-Ove… - Hydrology_IRPI : RT @iconaclima: #Siccità - Questa è la mappa che mostra l'anomalia dell'umidità del suolo attuale. Spiccano in negativo le aree di Nord-Ove… -