Siccità in Italia, verso lo stato di emergenza. Le Regioni già sono a lavoro (Di martedì 21 giugno 2022) per far fronte alla carenza di acqua Intervenuto al Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato del problema Siccità in Italia: "La preoccupazione delle Regioni è senz'altro giustificata e il Governo condividerà un percorso, ci sono le condizioni per lo stato di emergenza e dobbiamo sostenere il comparto agricolo, un settore che garantisce anche la manutenzione del territorio. E' un momento di grande difficoltà ed è doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni". In attesa che lo stato decida il da farsi, molte Regioni Italiana hanno già adottato misure preventive. Infatti, dopo le ordinanze comunali, sono in arrivo quelle regionali.

