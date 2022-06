Siccità in Italia, si scivola verso l'emergenza. Il punto regione per regione (Di martedì 21 giugno 2022) Meteo, il fisico Prodi: estate 2022 torrida? Non è ancora detto Video : Siccità: Liguria, fiumi in secca a Genova Video : Siccità, viaggio nei campi di mais: "Qui è tutto morto" Roma, 21 giugno 2022 - ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Meteo, il fisico Prodi: estate 2022 torrida? Non è ancora detto Video :: Liguria, fiumi in secca a Genova Video :, viaggio nei campi di mais: "Qui è tutto morto" Roma, 21 giugno 2022 - ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il fiume Po è sotto di otto metri e nel Piacentino Enel Green Power Italia è costretta a spegnere temporaneamente l… - PagellaPolitica : Il governo fa i conti con la #siccità, ma più del 40 per cento dell’acqua immessa nella nostra rete idrica viene sp… - sole24ore : ?? #Siccità, grandi laghi in secca: il #Maggiore è al 24%, Nord in emergenza. Temperature anomale e soprattutto la m… - lvogruppo : RT @Antonel24480189: Oramai ci presentano tutto come un’emergenza . “Caldo torrido come non si vedeva da anni , siccità in tutta Italia “ .… - BruniDj : Oggi poi siccità e settimana prossima 45 gradi sull’Italia, ma i complottisti siamo noi !!!! -