Siccità, il Nord Italia verso il razionamento dell'acqua

La Siccità stritola l'Italia e soprattutto il Nord. ma anche il Lazio è in seria difficoltà. Nuove direttive dall'Osservatorio sul Po: si prosegue con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da "semaforo rosso". L'Osservatorio sul Po, che si è riunito il 20 giugno per affrontare il problema Siccità, ha optato per un provvedimento transitorio. L'obiettivo è di equilibrare l'uso dell'acqua rimasta. Occorre diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l'irrigazione, ma garantendo anche l'afflusso di acqua al delta del fiume che va a sboccare in mare. Foto Ansa/Riccardo Dalle LucheSul tavolo della Commissione delle politiche agricole della Conferenza delle Regioni spunta l'ipotesi di ordinanze regionali per razionare l'acqua al Nord Italia.

