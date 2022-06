Siccità, il dramma è serio. Costa: “Condizioni per lo stato di emergenza” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – La Siccità in corso potrebbe portare allo stato di emergenza, un’ipotesi che ha iniziato a farsi largo negli ultimi giorni. Il che la dice lunga su quanto la questione sia diventata seria, come riportato anche da Adnkronos. Siccità: “Ci sono le Condizioni per lo stato di emergenza”. Parla Andrea Costa Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa la situazione sulla Siccità è molto grave: “Credo ci siano le Condizioni per arrivare a dichiarare lo stato di emergenza”. Un dramma che sta colpendo il territorio italiano ormai da diversi giorni. Costa aggiunge che “la preoccupazione delle Regioni è giustificata e il Governo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu – Lain corso potrebbe portare allodi, un’ipotesi che ha iniziato a farsi largo negli ultimi giorni. Il che la dice lunga su quanto la questione sia diventata seria, come riportato anche da Adnkronos.: “Ci sono leper lodi”. Parla AndreaPer il sottosegretario alla Salute Andreala situazione sullaè molto grave: “Credo ci siano leper arrivare a dichiarare lodi”. Unche sta colpendo il territorio italiano ormai da diversi giorni.aggiunge che “la preoccupazione delle Regioni è giustificata e il Governo ...

