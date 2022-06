Siccità, Gualtieri ai romani: “Nessun rischio di razionamento ma non sprecate l’acqua” (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – Nessun rischio razionamento di acqua a Roma per la Siccità che sta colpendo le Regioni d’Italia tra cui il Lazio. “A seguito della riunione svolta oggi in Prefettura tra ente gestore e autorità regionale sulla situazione della Siccità, ho sentito il presidente della Regione Nicola Zingaretti, con il quale sono in contatto continuo, e i vertici di Acea, i quali mi hanno confermato che, anche grazie agli investimenti effettuati dall’azienda in questi anni, al momento non c’è alcun rischio per la città di Roma di dover procedere a turnazioni e altre forme di razionamento” dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. ”In ogni caso, di fronte all’assenza di piogge e alla situazione determinata dai cambiamenti climatici, è fondamentale usare un bene ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Roma –di acqua a Roma per lache sta colpendo le Regioni d’Italia tra cui il Lazio. “A seguito della riunione svolta oggi in Prefettura tra ente gestore e autorità regionale sulla situazione della, ho sentito il presidente della Regione Nicola Zingaretti, con il quale sono in contatto continuo, e i vertici di Acea, i quali mi hanno confermato che, anche grazie agli investimenti effettuati dall’azienda in questi anni, al momento non c’è alcunper la città di Roma di dover procedere a turnazioni e altre forme di” dice il sindaco di Roma, Roberto. ”In ogni caso, di fronte all’assenza di piogge e alla situazione determinata dai cambiamenti climatici, è fondamentale usare un bene ...

