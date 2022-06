Siccità, Costa: il governo pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale (Di martedì 21 giugno 2022) «Credo ci siano le condizioni per arrivare a dichiarare lo stato di emergenza ». Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa a SkyTG24 rispondendo a una domanda sulla grave situazione di Siccità... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 giugno 2022) «Credo ci siano le condizioni per arrivare alodi». Così il sottosegretario alla Salute, Andreaa SkyTG24 rispondendo a una domanda sulla grave situazione di...

