Siccità, Costa a Sky TG24: "Verso stato d'emergenza" (Di martedì 21 giugno 2022) “La preoccupazione delle Regioni è senz’altro giustificata e il Governo condividerà un percorso, ci sono le condizioni per lo stato di emergenza e dobbiamo sostenere il comparto agricolo, un settore che garantisce anche la manutenzione del territorio. E' un momento di grande difficoltà ed è doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni", dice a “Buongiorno” su Sky TG24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Una battuta anche sul covid: "Il virus circola ancora ma il dato sui nostri ospedali ci dice che non c'è pressione. E' normale un aumento dei casi se consideriamo che da giorni non esistono restrizioni e ci sono maggiori possibilità di incontri che possono far aumentare i contagi. Dobbiamo monitore la situazione ma no ad allarmi". Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 giugno 2022) “La preoccupazione delle Regioni è senz’altro giustificata e il Governo condividerà un percorso, ci sono le condizioni per lodie dobbiamo sostenere il comparto agricolo, un settore che garantisce anche la manutenzione del territorio. E' un momento di grande difficoltà ed è doveroso da parte del Governo condividere i percorsi con le Regioni", dice a “Buongiorno” su Skyil sottosegretario alla Salute Andrea. Una battuta anche sul covid: "Il virus circola ancora ma il dato sui nostri ospedali ci dice che non c'è pressione. E' normale un aumento dei casi se consideriamo che da giorni non esistono restrizioni e ci sono maggiori possibilità di incontri che possono far aumentare i contagi. Dobbiamo monitore la situazione ma no ad allarmi".

