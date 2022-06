Siccità, Cingolani preoccupato: «Costretti a chiudere alcune centrali idroelettriche». Il governo studia il razionamento dell’acqua potabile (Di martedì 21 giugno 2022) La Siccità aggrava la crisi energetica. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ne ha parlato nel corso del suo intervento dell’Assemblea pubblica Elettricità Futura. «La politica dell’acqua non è scorrelata da quella energica», ha detto. «L’impatto è a 360 gradi. Basti pensare che in questo momento di estrema Siccità si stanno chiudendo le centrali idroelettriche perché non c’è flusso. Sono molto preoccupato». Sull’acqua, ha detto, «abbiamo decisamente un problema: il flusso per l’idroelettrico è cruciale, anche per il raffreddamento delle centrali. Speriamo che sia una cosa contingente». Il tema delle centrali idroelettriche che rischiano lo stop a causa della Siccità del fiume Po ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Laaggrava la crisi energetica. Il ministro della Transizione ecologica Robertone ha parlato nel corso del suo intervento dell’Assemblea pubblica Elettricità Futura. «La politicanon è scorrelata da quella energica», ha detto. «L’impatto è a 360 gradi. Basti pensare che in questo momento di estremasi stanno chiudendo leperché non c’è flusso. Sono molto». Sull’acqua, ha detto, «abbiamo decisamente un problema: il flusso per l’idroelettrico è cruciale, anche per il raffreddamento delle. Speriamo che sia una cosa contingente». Il tema delleche rischiano lo stop a causa delladel fiume Po ...

