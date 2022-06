“Siamo invasi dai rifiuti”, la polemica a Ponza dopo la festa patronale (Di martedì 21 giugno 2022) Ponza – C’è malcontento sull’isola di Ponza all’indomani dei festeggiamenti per la festa patronale di San Silverio. Uno scontento che si registra soprattutto tra alcuni operatori turistici isolani a causa di “fatiscenti bancarelle che una volta rimosse hanno lasciato spazio a cumuli di rifiuti. La zona è piena di immondizia”. Amareggiati per l’aspetto di Ponza all’arrivo dei turisti alcuni commercianti e operatori turistici ricordano come “tempo fa l’amministrazione Vigorelli aveva bandito le bancarelle per la festa patronale, con l’intenzione di dare decoro e un’immagine migliore della nostra isola aveva posizionato al loro posto casette di legno che sicuramente hanno sortito l’effetto sperato: contegno, pulizia, ordine”. Ma quest’ultima soluzione non ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022)– C’è malcontento sull’isola diall’indomani dei festeggiamenti per ladi San Silverio. Uno scontento che si registra soprattutto tra alcuni operatori turistici isolani a causa di “fatiscenti bancarelle che una volta rimosse hanno lasciato spazio a cumuli di. La zona è piena di immondizia”. Amareggiati per l’aspetto diall’arrivo dei turisti alcuni commercianti e operatori turistici ricordano come “tempo fa l’amministrazione Vigorelli aveva bandito le bancarelle per la, con l’intenzione di dare decoro e un’immagine migliore della nostra isola aveva posizionato al loro posto casette di legno che sicuramente hanno sortito l’effetto sperato: contegno, pulizia, ordine”. Ma quest’ultima soluzione non ...

