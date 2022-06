Si sente male durante la processione: musicista si accascia a terra e muore (Di martedì 21 giugno 2022) La processione si trasforma in tragedia con uno dei musicisti che si sente male e muore. Succede a Persiceto (Bologna). A perdere la vita Franco Minarelli, 85 anni, morto durante le celebrazioni del Corpus Domini mentre suonava con la banda a San... Leggi su europa.today (Di martedì 21 giugno 2022) Lasi trasforma in tragedia con uno dei musicisti che si. Succede a Persiceto (Bologna). A perdere la vita Franco Minarelli, 85 anni, mortole celebrazioni del Corpus Domini mentre suonava con la banda a San...

