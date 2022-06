Si inaugura a Napoli il nuovo Consolato onorario della Repubblica del Kazakhstan in Campania

(Di martedì 21 giugno 2022) Saràto giovedì 23 giugno ildelin Campania. Ilavrà sede ain via Nevio, nel quartiere Posillipo. All’zione, prevista giovedì alle 17.30, parteciperanno l’Ambasciatore Yerbolat Semayev e il console dell’Ambasciata Kazaka in Italia Almat Abzhanov. L’Ufficio Consolaredi, guidato da Valentina Mazza, sarà operativo per la regione Campania. “Con questa riapertura – si legge in una nota – ilintende confermare il proprio interesse a intensificare le relazioni culturali, economiche e commerciali con l’Italia, da sempre un importante partner commerciale. Gli ...

Mercoledì 6 luglio il Festival la serata - dibattito sul tema "La Mafia, Le Mafie " 1992/... Interverranno il sindaco di Salerno, Vincenzo, il presidente della Luiss, Vincenzo Boccia, il ...