“Si deve operare”. Infortunio Edoardo Tavassi, cosa è successo davvero all’Isola: parla Guendalina (Di martedì 21 giugno 2022) Guendalina Tavassi furiosa per il ritiro di Edoardo. all’Isola dei Famosi tiene banco l’addio forzato di Edoardo Tavassi. Purtroppo la sua avventura è terminata proprio sul più bello, ad una settimana dalla finale del 27 giugno. Edo è stato costretto ad abbandonare l’Honduras per un Infortunio. Infortunio piuttosto serio al ginocchio: l’ex naufrago, infatti, si è rotto i legamenti. Con le lacrime agli occhi ha parlato della sua esperienza sull’Isola. Edoardo Tavassi ha salutato i compagni d’avventura con grande emozione: “Avete visto il vero Edoardo” le sue prime parole. Dopo aver confermato che, una volta tornato in Italia, sicuramente continuerà a frequentare Mercedesz, Edo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)furiosa per il ritiro didei Famosi tiene banco l’addio forzato di. Purtroppo la sua avventura è terminata proprio sul più bello, ad una settimana dalla finale del 27 giugno. Edo è stato costretto ad abbandonare l’Honduras per unpiuttosto serio al ginocchio: l’ex naufrago, infatti, si è rotto i legamenti. Con le lacrime agli occhi hato della sua esperienza sull’Isola.ha salutato i compagni d’avventura con grande emozione: “Avete visto il vero” le sue prime parole. Dopo aver confermato che, una volta tornato in Italia, sicuramente continuerà a frequentare Mercedesz, Edo ha ...

