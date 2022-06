Si alla famiglia, no al gender: la lettera del vescovo di Verona agita sinistra e preti rossi (Di martedì 21 giugno 2022) La lettera del vescovo di Verona mette in subbuglio sinistra e preti rossi. Quelle righe che Monsignor Zenti ha indirizzato al clero diocesano, testualmente «a tutti i presbiteri e diaconi», hanno destabilizzato la comunità cattolica veneta e messo in allarme i religiosi progressisti a pochi giorni dal ballottaggio. L’Alto prelato, che nella missiva affronta i temi dell’accoglienza degli stranieri, della famiglia «voluta da Dio», che fa riferimento alle problematiche inerenti dalla scuola all’inclusione, tutto quello che è presenta nell’agenda di politica amministrazione locale, ha letteralmente scatenato una levata di scudi a sinistra. Per 2 motivi soprattutto: la tempistica scelta (la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Ladeldimette in subbuglio. Quelle righe che Monsignor Zenti ha indirizzato al clero diocesano, testualmente «a tutti i presbiteri e diaconi», hanno destabilizzato la comunità cattolica veneta e messo inrme i religiosi progressisti a pochi giorni dal ballottaggio. L’Alto prelato, che nella missiva affronta i temi dell’accoglienza degli stranieri, della«voluta da Dio», che fa riferimento alle problematiche inerenti dscuola all’inclusione, tutto quello che è presenta nell’agenda di politica amministrazione locale, halmente scatenato una levata di scudi a. Per 2 motivi soprattutto: la tempistica scelta (la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il vescovo di Verona: 'Dovere dei sacerdoti in occasione delle tornate elettorali è individuare quali sensibilità e… - vaticannews_it : Mons. Frisina: 'Nelle strofe dell'inno tutti i temi attuali: la #famiglia come via di santità, un invito alla gioia… - Fontana3Lorenzo : Importanti come sempre e significative, le parole di Monsignor Zenti, che richiamano alla sensibilità e all'attenzi… - UCAlbinoLeffe : U.C. AlbinoLeffe esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Pezzoli detto 'Peke', storico centrocampis… - daniele19921 : RT @Bea91244242: Succede nella mia famiglia... Dieci convinti provax, che mi deridevano, ora hanno cambiato idea e non vogliono piu sapere… -