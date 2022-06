Shireen Abu Akleh | il New York Times | «Il proiettile che l’ha uccisa è partito da un convoglio militare israeliano»

(Di martedì 21 giugno 2022) La giornalista palestinese-americanaAbuè statada unsparato dalla posizione in cui si trovava un. Lo scrive il New, a seguito di un’indagine durata più di un mese. Secondo il quotidiano statunitense, il colpo fatale sarebbe stato esploso da un soldato di un’unità d’élite. Il Newscrive che non c’erano palestinesi armati vicino alla giornalista di Al Jazeera quando è stataa Jenin in Cisgiordania, lo scorso 11 maggio. Dalsarebbero partiti in tutto 16 colpi. Le prove citate dal quotidiano contraddicono la versione ufficiale di Israele, secondo cui i colpi partiti ...

NEW YORK - Il proiettile che l'11 maggio ha ucciso la giornalista palestinese - americanaAkleh è partito da una zona in cui si trovava l'esercito israeliano. E' la conclusione a cui sono arrivati i giornalisti del New York Times e che conferma l'ipotesi già avanzata da altri ...Leggi anche Intervista a Laura Boldrini: "Draghi lavori per fermare la colonizzazione della Cisgiordania"Akleh, Israele non aprirà un'indagine per la morte della giornalista palestinese ...Secondo il giornale Usa, viene inoltre contraddetta la versione israeliana secondo la quale il militare avrebbe sparato in direzione della giornalista per rispondere al fuoco di un palestinese ...WASHINGTON, 20 GIU - Il proiettile che ha ucciso la giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh è partito dalla posizione in cui si trovava un convoglio militare israeliano, molto probabilment ...