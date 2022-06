Serie tv, «La Rai oscura episodio con ragazza transgender». L’azienda ribatte: «Ritardi tecnici». E pubblica la puntata (Di martedì 21 giugno 2022) La Rai al centro di un’accusa di censura sul fronte Lgbtqia+. L’oggetto delle polemiche è una Serie tv per ragazzi, Grani di pepe. Andata in onda nel 2017 in Germania e arrivata tra maggio e giugno 2022 in Italia su Rai Gulp e Raiplay, la 14esima stagione della Serie ha subito una defezione: la 12esima puntata fino a ieri era l’unica non presente sul sito di Rayplay. Il motivo della sparizione? «La Rai sta censurando una Serie per ragazzi per via di un personaggio transgender», hanno denunciato sui social Alessia Busani, studentessa e attivista di Volt 22enne di Reggio Emilia e Raffaele Di Filippo, anche lui studente 26enne e grande fan della Serie. «Solo un ritardo tecnico», aveva ribattuto L’azienda pubblica a richiesta di spiegazioni. Di ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) La Rai al centro di un’accusa di censura sul fronte Lgbtqia+. L’oggetto delle polemiche è unatv per ragazzi, Grani di pepe. Andata in onda nel 2017 in Germania e arrivata tra maggio e giugno 2022 in Italia su Rai Gulp e Raiplay, la 14esima stagione dellaha subito una defezione: la 12esimafino a ieri era l’unica non presente sul sito di Rayplay. Il motivo della sparizione? «La Rai sta censurando unaper ragazzi per via di un personaggio», hanno denunciato sui social Alessia Busani, studentessa e attivista di Volt 22enne di Reggio Emilia e Raffaele Di Filippo, anche lui studente 26enne e grande fan della. «Solo un ritardo tecnico», aveva ribattutoa richiesta di spiegazioni. Di ...

