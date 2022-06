Serie A | La Roma di Mourinho nega di voler ingaggiare Cristiano | le ragioni

(Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-20 12:56:04 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: FCi sono state voci brevi… ma intense. Laha fatto trapelare a vari media nella capitale italiana che non è interessata a firmareRonaldo. E’ quanto afferma il ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione di questo lunedì. Come spiegano i media italiani, Lainnanzitutto non vuole scommettere su un calciatore di 37 anni che “vorrà sicuramente un contratto per almeno due stagioni”. Poi, ovviamente, lo stipendio. L’elemento più importante. Un punto essenziale. Né i suoi 23 milioni di euro né una riduzione sono ipotizzabili dalla squadra della capitale. Inoltre, Ronaldo non beneficerà del ‘Decreto Crescita’ (consente forti riduzioni fiscali per i giocatori che ...

Corriere dello Sport

Marcos Antonio è sbarcato ieri a Roma. Il primo colpo della Lazio del futuro dopo aver riposato in hotel nel pomeriggio è andato in visita al training Center di Formello poi ha ... Roma, boom di abbonamenti: 34500 per la Serie A, già 4mila per le coppe Marcos Antonio è sbarcato ieri a Roma. Il primo colpo della Lazio del futuro dopo aver riposato in hotel nel pomeriggio è andato in visita al training Center di Formello