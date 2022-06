Serie A 2022-2023, venerdì il sorteggio del calendario: ecco le nuove regole e dove seguire la cerimonia in tv (Di martedì 21 giugno 2022) Partirà il 13 agosto la nuova Serie A: ma già venerdì 24 giugno si conoscerà il nuovo calendario in diretta tv e streaming su Dazn e sul canale YouTube della Lega. Già, venerdì alle 12 il sorteggio dirà come sarà strutturato il campionato, che come quello dell’anno scorso sarà asimmetrico: l’ordine delle gare di ritorno, cioè, non sarà parallelo a quelle del girone d’andata. Per le partite bisognerà attendere venerdì dunque, ma già si conoscono le date su cui sarà strutturata la nuova Serie A: la stagione 2022-2023 partirà il 13 agosto, prima rispetto al solito visto che a dicembre ci sono i Mondiali. E saranno ben 4 i turni di campionato che si terranno nel mese estivo: da abolire dunque il detto “calcio d’agosto”. Prima sosta tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Partirà il 13 agosto la nuovaA: ma già24 giugno si conoscerà il nuovoin diretta tv e streaming su Dazn e sul canale YouTube della Lega. Già,alle 12 ildirà come sarà strutturato il campionato, che come quello dell’anno scorso sarà asimmetrico: l’ordine delle gare di ritorno, cioè, non sarà parallelo a quelle del girone d’andata. Per le partite bisognerà attenderedunque, ma già si conoscono le date su cui sarà strutturata la nuovaA: la stagionepartirà il 13 agosto, prima rispetto al solito visto che a dicembre ci sono i Mondiali. E saranno ben 4 i turni di campionato che si terranno nel mese estivo: da abolire dunque il detto “calcio d’agosto”. Prima sosta tra il ...

