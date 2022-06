Senza controllo della comunità scientifica, ciò che pubblicano le riviste è solo marketing (Di martedì 21 giugno 2022) Ecosì, per l’ennesima volta – la quarta – Lancet pubblica una nota di errore per un articolo sul vaccino Sputnik, di cui a suo tempo avevo segnalato i numerosi problemi. Credo possa essere interessante riportare qui la traduzione integrale della nota di errore:? “In questo articolo, la prima frase del sommario e la prima frase della sezione dei risultati va corretta in “358?431 (27,9 per cento) nell’analisi di ChAdOx1 nCoV-19”. Nella tabella 1, sono stati modificati la percentuale di casi di rAd26-rAd5 fra i maschi di età compresa tra 60 e 69 anni; i casi rAd26-rAd5 di 60–69 anni, 70–79 anni e ?80 anni con COVID-19 confermato mediante RT-PCR prima del periodo di studio; i casi ChAdOx1 nCoV-19 di 60–69 anni e BBIBP-CorV di 60–69 anni che sono morti; i casi BBIBP-CorV di età compresa tra 70 e 79 anni vaccinati con una dose; i controlli BBIBP-CorV di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Ecosì, per l’ennesima volta – la quarta – Lancet pubblica una nota di errore per un articolo sul vaccino Sputnik, di cui a suo tempo avevo segnalato i numerosi problemi. Credo possa essere interessante riportare qui la traduzione integralenota di errore:? “In questo articolo, la prima frase del sommario e la prima frasesezione dei risultati va corretta in “358?431 (27,9 per cento) nell’analisi di ChAdOx1 nCoV-19”. Nella tabella 1, sono stati modificati la percentuale di casi di rAd26-rAd5 fra i maschi di età compresa tra 60 e 69 anni; i casi rAd26-rAd5 di 60–69 anni, 70–79 anni e ?80 anni con COVID-19 confermato mediante RT-PCR prima del periodo di studio; i casi ChAdOx1 nCoV-19 di 60–69 anni e BBIBP-CorV di 60–69 anni che sono morti; i casi BBIBP-CorV di età compresa tra 70 e 79 anni vaccinati con una dose; i controlli BBIBP-CorV di ...

