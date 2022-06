Sei Sorelle | Trama Puntate dal 4 all’8 Luglio 2022 | Rodolfo Vuole Lasciare Blanca!

(Di martedì 21 giugno 2022) Seidal 4cerca di cogliere tutte le occasioni possibili perBlanca, ma senza risultato. Intanto l’influenza colpisce la governante Rosalia… Seiprosegue e, nel corso della settimana dal 4, ci si concentrerà nuovamente sulla relazione trae Blanca. Allo stesso tempo, le vicende di Don Ricardo che continuerà a provare a mettere i bastoni tra le ruote alle Silva, saranno sempre presenti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Ricardo mette in atto un piano contro l’azienda delle ...

Pubblicità

mazzettam : @Michel_Polledri @beat_oven @flaminiasabate1 @lucianocapone @Anpinazionale quindi stai cercando di divagare ancora,… - rizza_carmela : @ritalombardino @Manuela30037333 Basta leggere i tuoi tweet per capire che quella che va bloccata sei tu!!sempre contro jess e le sorelle.?? - IOdonna : Il pubblico ha deciso: ma a vincere è comunque la Spagna, nuova terra della serialità tv - PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle -

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni diper la puntata del 22 giugno 2022 . Ecco le Trame dell' episodio in onda alle 16.00 su Rai1 : le Silva hanno presentato il loro abito alla contessa che, sebbene entusiasta, non ha ...Appuntamento su Rai1 con la soapche sostituirà, per l'estate, Il Paradiso delle Signore , dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00 . Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un ...L’Agenzia Funebre Parente & Nobile, via Vinciguerra Bellona (CE), tel. 339 7085309, ha comunicato che è venuta a mancare, ...L'appuntamento con Sei Sorelle prosegue su Rai 1 e, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena del tutto inaspettato, che avrà come protagonista Jesus. L'op ...