Scontri Spezia-Napoli | annullato il provvedimento del giudice sportivo sulla chiusura della Curva A

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa SSCcomunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di, haildelLega di Serie A diA per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

sportface2016 : #Napoli, ricorso accolto: revocata la chiusura della curva dopo gli scontri contro lo #Spezia - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Scontri Spezia-Napoli, accolto il ricorso del Napoli: annullata la chiusura alla Curva A - SportdelSud : ??? La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso presentato dal #Napoli in merito alla chiusura della #CurvaA d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Scontri Spezia-Napoli, accolto il ricorso del Napoli: annullata la chiusura alla Curva A - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Scontri Spezia-Napoli, accolto il ricorso del Napoli: annullata la chiusura alla Curva A -

...il ricorso del Napoli contro la chiusura per un turno della Curva A nel prossimo campionato in seguito agliavvenuti nell'ultima giornata della passata stagione, in occasione di- ...Arriva il verdetto della Corte sportiva d'appello dopo glidi- Napoli La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Napoli sulla chiusura della Curva A per un turno a partire dal prossimo campionato. A renderlo noto è il ...La Corte d'Appello ha accolto il ricorso della società del presidente De Laurentiis: annullata la decisione del Giudice Sportivo dopo i tafferugli della partita del 22 maggio scorso ...La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Napoli sulla chiusura della Curva A per un turno a partire dal prossimo campionato. La squalifica era avvenuta in seguito agli scontri d ...