Scissione M5s | il gruppo di Di Maio si chiamerà Insieme per il futuro

Si chiamerà "Insieme per il futuro" il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a quanto risulta al Foglio. L'obiettivo è 45. E' il numero di parlamentari che potrebbero lasciare il M5s per seguire Luigi Di Maio. In queste ore tra Camera e Senato si susseguono i contatti tra gli uomini del ministro degli Esteri e gli eletti grillini. Secondo quanto risulta al Foglio.it i dimaiani puntano a formare un gruppo da 35 membri alla Camera e 10 al Senato. La Scissione è data ormai per scontata. La conta interna si svolge mentre il Movimento cinque stelle di Conte è impegnato al Senato nella risoluzione della maggioranza sull'invio delle armi in Ucraina.

