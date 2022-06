Scherma | MOSCHETTIERI D’ORO! Foconi | Marini e Garozzo superano la Francia e sono campioni d’Europa di fioretto!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) L’Italia del fioretto maschile si conferma senza eguali. Dopo una stagione incredibile, costellata da podi e vittorie in Coppa del Mondo, arriva il successo anche nella prova a squadre degli Europei di Antalya (Turchia) grazie al trionfo in finale contro i francesi (45-38). Dominio azzurro assoluto in quest’arma di grande tradizione, come testimonia la tripletta italica a livello individuale. Guillaume Bianchi, Daniele, Alessioe Tommasooggistati dei veri e propri schiacciasassi, rifilandore batoste prima alla Turchia (45-14), poi alla Gran Bretagna (45-33) ed infine alla Spagna (45-19). Esaltante il match decisivo: il fresco Campione continentaleha inflitto un clamoroso 5-0 nel parziale d’esordio che ha indirizzato l’assalto sui giusti ...