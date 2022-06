Scherma | Europei Antalya | Italia oro nel fioretto maschile a squadre**

Pubblicità

Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - poliziadistato : Le fiorettiste delle #Fiammeoro????? #AliceVolpi e #MartinaFavaretto sono Campionesse d'Europa?? grazie alla vittoria… - Agenzia_Ansa : Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel… - MarcoR222 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SCHERMA EUROPEI, ORO PER L'ITALIA NEL FIORETTO MASCHILE #Garozzo, #Foconi e #Marini battono la Francia #SkySport #S… - TelevideoRai101 : Europei scherma, fioretto azzurro è oro -

Le spadiste italiane Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola hanno conquistato la medaglia d'argento aglidi Antalya (Turchia), dopo la sconfitta patita in finale per mano della Francia. Peccato per il successo soltanto accarezzato (43 - 30 nell'atto conclusivo) ...Le azzurre della spada vincono la medaglia d'argento nella prova a squadre deglidi Antalya in Turchia. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola, il quartetto bronzo olimpico in carica, si è arreso in finale per 43 - 30 alla Francia, che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro live. 19.39: Domani ci sarà l'ultima giornata con le prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile ...L'Italscherma vince la medaglia d'oro nel fioretto ai Campionati Europei di scherma, in corso ad Antalya (Turchia). (ANSA) ...