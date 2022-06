Scherma, è sempre Italia-Francia! Le spadiste contenderanno l’oro europeo alle “cugine” (Di martedì 21 giugno 2022) E’ grande Italia nella penultima giornata degli Europei 2022 di Scherma! Le pedane turche di Antalya faranno da cornice all’epilogo della spada femminile a squadre, con il quartetto azzurro protagonista: le nostre rappresentanti hanno eguagliato il percorso netto dei connazionali, qualificatisi all’atto conclusivo nel fioretto maschile. Mattinata da incorniciare per Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, pronte a dare il tutto per tutto nel match per l’oro in programma alle 17.00: ad attenderle troveranno la Francia, vittoriosa 45-36 in semifinale contro l’Ucraina. Le schermitrici del Bel Paese hanno approcciato il torneo rifilando un 45-24 alla Finlandia, preludio al successo dei quarti di finale contro la Germania (45-36). Leggermente più combattuto il penultimo scontro, ma la Svizzera ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) E’ grandenella penultima giornata degli Europei 2022 di! Le pedane turche di Antalya faranno da cornice all’epilogo della spada femminile a squadre, con il quartetto azzurro protagonista: le nostre rappresentanti hanno eguagliato il percorso netto dei connazionali, qualificatisi all’atto conclusivo nel fioretto maschile. Mattinata da incorniciare per Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, pronte a dare il tutto per tutto nel match perin programma17.00: ad attenderle troveranno la Francia, vittoriosa 45-36 in semifinale contro l’Ucraina. Le schermitrici del Bel Paese hanno approcciato il torneo rifilando un 45-24 alla Finlandia, preludio al successo dei quarti di finale contro la Germania (45-36). Leggermente più combattuto il penultimo scontro, ma la Svizzera ...

