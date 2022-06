Scherma, Arianna Errigo: “Abbiamo stravinto”. Gongola il ct Cerioni: “Mix perfetto per Parigi 2024” (Di martedì 21 giugno 2022) È tornato il Dream Team. Ieri super Italia nel fioretto al femminile: dominio assoluto in quel di Antalya nella prova a squadre degli Europei di Scherma. Il commento di Stefano Cerioni, commissario tecnico della nazionale: “Ho avuto una bellissima riposta da tutte le ragazze e sono soddisfatto della Scherma espressa. Le ho viste sempre pronte a dare il meglio, assalto per assalto. Lo scorso ottobre avevamo delle incognite, Abbiamo lavorato bene, ho mantenuto le atlete con più esperienza e ho premiato le giovani, un mix perfetto in ottica Parigi 2024. L’appuntamento clou di questa stagione però sarà il Mondiale: faremo di tutto per essere al top anche lì e provare a bissare questo titolo”. Il capitano della squadra ovviamente Arianna ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) È tornato il Dream Team. Ieri super Italia nel fioretto al femminile: dominio assoluto in quel di Antalya nella prova a squadre degli Europei di. Il commento di Stefano, commissario tecnico della nazionale: “Ho avuto una bellissima riposta da tutte le ragazze e sono soddisfatto dellaespressa. Le ho viste sempre pronte a dare il meglio, assalto per assalto. Lo scorso ottobre avevamo delle incognite,lavorato bene, ho mantenuto le atlete con più esperienza e ho premiato le giovani, un mixin ottica. L’appuntamento clou di questa stagione però sarà il Mondiale: faremo di tutto per essere al top anche lì e provare a bissare questo titolo”. Il capitano della squadra ovviamente...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'EUROPA È NOSTRA! ???????? Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si prendono il titolo c… - Eurosport_IT : Arianna Errigo chiude una cavalcata stupenda dell'Italia in finale di Fioretto femminile: Francia distrutta 45-25 ??… - Agenzia_Ansa : L'Italia vince l'oro nel fioretto femminile agli Europei di Antalya, in Turchia, battendo in finale 45-25 la Franci… - TV2000it : RT @TV2000it: #scherma | è tornato il #DreamTeam femminile del #fioretto ??#Italia oro a squadre agli #Europei di #Antalya Medaglia al… - rosamaria21_4 : RT @poliziadistato: Le fiorettiste delle #Fiammeoro????? #AliceVolpi e #MartinaFavaretto sono Campionesse d'Europa?? grazie alla vittoria ott… -