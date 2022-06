“Saranno Campioni”: Angela Andreoli, la stellina della ginnastica sulle orme di Vanessa Ferrari (Di martedì 21 giugno 2022) Angela Andreoli è forse il talento più puro della ginnastica artistica italiana al femminile, la degna erede della grande Vanessa Ferrari, unica campionessa mondiale all-around della storia ginnica seniores azzurra. Quando in quel 19 ottobre 2006 la farfalla di Orzinuovi vinceva ad Aarhus l’oro mondiale, Angela era nata da appena quattro mesi e tredici giorni. Angela Andreoli è nata a Brescia il 6 giugno 2006 (dunque ha appena compiuto 16 anni la settimana scorsa) e gareggia per la Brixia Brescia, società con la quale ha vinto finora cinque scudetti nel campionato di Serie A1 (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022). Il suo primo sport era stato il calcio, seguendo l’esempio del fratello Stefano. Ma poi iniziò ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022)è forse il talento più puroartistica italiana al femminile, la degna eredegrande, unica campionessa mondiale all-aroundstoria ginnica seniores azzurra. Quando in quel 19 ottobre 2006 la farfalla di Orzinuovi vinceva ad Aarhus l’oro mondiale,era nata da appena quattro mesi e tredici giorni.è nata a Brescia il 6 giugno 2006 (dunque ha appena compiuto 16 anni la settimana scorsa) e gareggia per la Brixia Brescia, società con la quale ha vinto finora cinque scudetti nel campionato di Serie A1 (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022). Il suo primo sport era stato il calcio, seguendo l’esempio del fratello Stefano. Ma poi iniziò ...

