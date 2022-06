Sara Croce | Spunta il racconto shock della soubrette: “Mi toccò la coscia!” (Di martedì 21 giugno 2022) La showgirl Sara Croce comunica ai fan un trascorso davvero controverso: incidente hot con il follower invadente. Sara Croce (fonte instagram)La “Bonas” di “Avanti un altro ” Sara Croce compie un passo cruciale contro la lotta alle molestie. Dopo il controverso caso del performer Blanco, palpeggiato grossolanamente da una fan durante un’esibizione, anche la modella pavese denuncia ingerenze da parte di follower molesti. Si sa, la celebrità è un mostro a due teste, e gestire l’entusiasmo degli spettatori diviene un compito sempre più imprevedibile. Soprattutto per il gentil sesso, possono verificarsi episodi decisamente sgradevoli, come Sara Croce rivela al suo accanito e fedele fanbase. Sara ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 giugno 2022) La showgirlcomunica ai fan un trascorso davvero controverso: incidente hot con il follower invadente.(fonte instagram)La “Bonas” di “Avanti un altro ”compie un passo cruciale contro la lotta alle molestie. Dopo il controverso caso del performer Blanco, palpeggiato grossolanamente da una fan durante un’esibizione, anche la mopavese denuncia ingerenze da parte di follower molesti. Si sa, la celebrità è un mostro a due teste, e gestire l’entusiasmo degli spettatori diviene un compito sempre più imprevedibile. Soprattutto per il gentil sesso, possono verificarsi episodi decisamente sgradevoli, comerivela al suo accanito e fedele fanbase....

